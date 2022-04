Filho de Jéssica Athayde e Diogo Amaral fala inglês com um ano

Jéssica Athayde e Diogo Amaral revelaram nas redes sociais que o filho, Oliver, de um ano, já fala inglês.

Depois de ter dito as primeiras palavras em português, Oliver fala também inglês. A atriz partilhou, no perfil de Instagram, um vídeo, esta quinta-feira, 25 de março, no qual o filho surge a treinar esta língua.

“A minha vida. Portanto, Diogo Amaral treina o inglês”, pode ler-se na publicação.

De recordar que Jéssica Athayde já explicou que fala inglês com o filho porque a família materna é inglesa e quer que Oliver comunique com eles.

Diogo Amaral e Jéssica Athayde terminaram a relação amorosa meses depois do nascimento de Oliver. O ator é ainda pai de Mateus, do relacionamento também finalizado com Vera Kolodzig.