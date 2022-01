Filho de Jéssica Athayde e Diogo Amaral infetado com covid-19

Oliver, filho de Jéssica Athayde e Diogo Amaral, está infetado com a covid-19. O mais novo juntou-se ao primo no isolamento.

A atriz revelou, esta quarta-feira, 26 de janeiro, que o filho está isolado com o seu sobrinho por ter testado positivo ao novo Coronavírus. No perfil de Instagram, a intérprete partilhou um vídeo dos dois a brincar.

“O Oliver testou positivo hoje e o meu sobrinho também. Parte boa, podem estar juntos”, escreveu a artista no InstaStories.

Também Jéssica Athayde e Diogo Amaral estão em isolamento profilático depois de terem contraído a covid-19. A atriz acabou por ficar infetada em primeiro lugar e seguiu-se o companheiro.

A intérprete dividiu, esta terça-feira, 25 de janeiro, com os seguidores que o pai do filho Oliver também estava infetado. “Testou positivo, então trocámos e agora está ele isolado mas sem ir ao inferno apenas dá umas voltas pela HBO e tal… com uns delírios de febre, mas forte e adorar não fazer nenhum”, contou.

A atriz já estava à espera que o seu filho testasse positivo à covid-19. “Acho difícil que o Oliver não esteja positivo”, afirmou, antes de Oliver ser testado.