Filho de Jessica Athayde e Diogo Amaral já tem os primeiros dentes

Diogo Amaral revelou, esta quarta-feira, que já nasceram os dois primeiros dentes do filho mais novo, Oliver.

Desde o nascimento do bebé, o ator tem partilhado diversos momentos do filho, em comum com a atriz Jessica Athayde, no perfil de Instagram e esta nova fase do pequeno Oliver não foi excepção.

Na conta de Instagram, o intérprete partilhou uma nova fotografia do menino de dez meses, na qual este aparece a sorrir. “Fez o meu dia”, escreveu Diogo Amaral na legenda da imagem.

Recorde-se que, além de Oliver, o profissional da SIC, que integra o elenco da novela “Terra Brava”, também é pai de Mateus, de seis, fruto da antiga relação amorosa com Vera Kolodzig.

