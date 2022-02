Filho de Jessica Athayde começa a ter mais vida social do que a mãe

Jessica Athayde queixou-se de que o seu filho, Oliver, começa a ter mais vida social do que a própria mãe, durante uma ida à piscina.

A atriz da TVI tem aproveitado ao máximo esta primeira experiência na maternidade. No perfil de Instagram, a intérprete tem partilhado diversos episódios desta aventura com os fãs.

Com este ritmo no que diz respeito às publicações, o seu filho começou a ganhar mais protagonismo. Agra, quem se queixa é Jessica Athayde.

“Oli and Ashton. Sentimos a falta da Mel, Paula Lobo Antunes. O Oli começa a ter uma vida mais social do que eu. Acontece-vos o mesmo?” questionou a atriz do quarto canal, em jeito de brincadeira.

O pequeno Oliver é fruto do ex-namoro entre Jessica Athayde e o também ator Diogo Amaral. Por sua vez, o intérprete já é pai de Mateus, que nasceu durante a antiga relação com Vera Kolodzig.

Os dois atores estiveram, recentemente, de férias no Algarve. Apesar de separados, Jessica Athayde e Diogo Amaral viajaram para Sul na companhia do filho, Oliver, para uns dias de descanso.

