Filho de Jon Bon Jovi tem aprovação do pai para se casar com estrela de “Stranger Things”

Millie Bobby Brown e Jake Bongiovi estão noivos e o filho do cantor de “rock” já tem a benção do pai para casar, apesar de ter apenas 21 anos.

Palavra de cantor: Jon Bon Jovi deu a “benção” ao filho Jake para se casar com a atriz e estrela da série “Stranger Things” Millie Bobby Brown. Jake tem 21 anos, Millie apenas 19, mas o intérprete da banda norte-americana com o mesmo nome justificou porque concorda com o casamento.

Em entrevista a Andy Cohen, na rádio SiriusXM, Jon Bon Jovi foi desafiado com a pergunta: “Preocupa-se por estarem noivos tão jovens, ou não, porque se juntou à sua mulher, Dorothea, ainda nos tempos de liceu”?

“A idade não interessa se encontrares a parceira certa e crescerem juntos”, começou por afirmar Jon Bon Jovi. “Acho que o meu conselho é mesmo que eles cresçam juntos, isso é sensato. Todos os meus filhos encontraram pessoas com as quais acham que podem crescer juntos e nós gostamos de todos”, garantiu o carismático músico.

“Vejo a série ‘Stranger Things’, claro. A Millie é maravilhosa, a família dela é ótima e o Jake está muito feliz”, rematou Jon Bon Jovi.

Recorde-se que Millie Bobby Brown terá sido pedida em casamento por Jake Bongiovi e a estrela da série “Stranger Things”, onde interpreta o papel de “Eleven”, mostrou a felicidade ao lado de um dos filhos de Jon Bon Jovi.