Filho de José Castelo Branco recorda infância: “Sentia revolta”

Guilherme Vieira, filho de José Castelo Branco, abriu o livro, esta quinta-feira, para conversar sobre como foi crescer com um pai tão excêntrico.

O filho do marchand d’arte conversou com Cristina Ferreira n’”O Programa da Cristina” (SIC). Depois de ter falado sobre a separação dos pais quando era muito novo, Guilherme Vieira afirmou que, hoje em dia, mantém uma excelente relação com o “socialite”.

Durante a sua infância, o filho de José Castelo Branco não percebia o porquê do seu pai utilizar maquilhagem. “Era estranho porque não via os outros pais a fazerem”, acrescentou, revelando que na escola se meteu em confusões porque gozavam com o seu progenitor.

“Sentia que tinha de defender o bom nome do meu pai. Meti-me em algumas confusões na escola. Questionava-me porque é que tinha de passar por aquilo e os outros não. Não sentia vergonha, mas sentia revolta […] Tive de aprender o que era ter amigos verdadeiros muito cedo”, contou.

Ao longo do seu crescimento, Guilherme Vieira nunca entendeu o seu pai, mas as coisas mudaram. “Agora, entendo o que ele me diz. Que é uma ‘fufa’: Gosta da estética das mulheres”, concluiu.

