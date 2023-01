Filho de Liliana Aguiar estreia-se como modelo aos 17 anos e… ao lado da mãe

Miguel Tavares, filho mais velho de Liliana Aguiar, estreou-se como manequim aos 17 anos, ao lado da mãe. A estreia acontece com a mesma idade que a apresentadora começou na moda.

A também manequim confessou, no perfil de Instagram, ter vivido um “dia marcante” para a carreira profissional, depois de ter desfilado ao lado do primogénito, fruto da antiga relação com o ex-basquetebolista António Miguel Tavares.

“Dia marcante na minha carreira profissional. Comecei a trabalhar como manequim com 17 anos, o meu filho faz o primeiro desfile com a mesma idade e ao meu lado”, contou a modelo.

A comunicadora admitiu ter sentido que foi um “momento importante” de mãe e filho. “Foi um momento importante e muito nosso. Deus deu-me esta felicidade. O meu companheiro de vida”, prosseguiu.

Além de Miguel Tavares, Liliana Aguiar também é mãe de Santiago, de três anos, que nasceu do casamento terminado com Francisco Nunes, e Salvador, fruto do relacionamento anterior com José Carlos Pereira.

Recentemente, a modelo e o “mental coach” decidiram colocar um ponto final no matrimónio. Os dois começaram a namorar em 2017 e acabaram por subir ao altar em 2018.