Filho de Maria João Abreu quebra o silêncio: “Peito com peito, cheiro a mãe”

Ricardo Raposo, filho mais novo de Maria João Abreu, quebrou nesta segunda-feira o silêncio sobre a morte da atriz, que não resistiu a um aneurisma.

Um discurso emocionado. Pela primeira vez, Ricardo Raposo, filho de Maria João Abreu e de José Raposo, abordou a morte da mãe. Recorde-se que o jovem, assim como o irmão, Miguel, não marcaram presença no funeral devido à covid-19.

“Escutar a tua voz será doravante um dos meus hobbies. Recordar-te e recordar-nos e ainda abusar disso enquanto ferramenta para que os teus netos não esqueçam o teu riso e áurea será um mais que pretexto para te manter por aqui. Falar para ti na segunda pessoa do singular serve somente para te falar a ti e não a quem me está a ler, que presenteará o testemunho”, começou por escrever Ricardo Raposo no perfil de Instagram.

“Há que nos entregarmos à tristeza com a mesma naturalidade com que nos entregamos à alegria e, assim, conviver com ela quando preciso de honrar a tua existência pensando em ti. Mas achava eu que ias ficar cá para mim até ao meu último suspiro e só depois descansavas. Ou até dos netos, bisnetos… Serias sempre a última a desfazer-se em água, cansada mas idealizada com o teu mundo de seres bebés inofensivos e desprotegidos”, acrescentou.

“Faço-te agora de todos os meus passos na vida uma dedicatória sem margens. A partir de agora. Sempre. Amo-te como sempre nos dissemos, pele da minha pele, sangue do meu sangue, peito com peito, cheiro a mãe”, concluiu Ricardo Raposo.