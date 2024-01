Filho de Nuno Graciano assinala um mês da morte do apresentador

No início de dezembro, Nuno Graciano faleceu na sequência de um ataque cardíaco. Filho assinalou um mês do falecimento.

A morte de Nuno Graciano, que aconteceu no início de dezembro, chocou o país. O falecimento, no dia 7 do mês passado, decorreu no seguimento de um AVC.

Este domingo, completou um mês da morte do apresentador. E, no mesmo dia, um dos filhos de Nuno, Gonçalo, comemorou o seu aniversário de 26 anos.

Nas redes sociais, o filho do apresentador não deixou de assinalar a data importante ao partilhar uma fotografia antiga com o pai.

De relembrar que Gonçalo Graciano já havia se pronunciado sobre o assunto no dia 14 de dezembro, dia em que o pai completaria mais uma volta ao sol e que decorreu a missa de sétimo dia.

“Faço esta publicação com a tua música favorita porque normalmente o faria para te desejar os parabéns. Infelizmente, este ano não vamos celebrar. Nos últimos dias, sempre que penso em ti, ainda dói e tudo aquilo que me faz lembrar de ti é triste”, escreveu.