Filho de Pedro Fernandes estreia-se no teatro e o pai assinala o momento

O apresentador e radialista Pedro Fernandes é um pai “babado”: o filho estreou-se no teatro e o apresentador não podia deixar de assinalar o momento.

O filho do radialista e apresentador, Martim, estreou-se no teatro e o orgulho foi muito. Nas redes sociais, o apresentador marcou o momento com uma mensagem bonita ao filho.

“O Martim estreou-se no Teatro! E foi incrível! O papel era pequeno, mas enfrentar uma plateia de 170 pessoas é para gigantes”, começa por contar.

“Esteve muito nervoso e ansioso durante a semana e pior ainda no próprio dia. Perguntei-lhe depois da peça o que tinha sentido quando fez rir toda a plateia. Disse-me que foi bom e que queria continuar no grupo de teatro”.

“É maravilhoso vê-los crescer, a descobrirem-se, a arriscarem, a superarem-se e a vencerem os seus medos. Seja no teatro, na música ou em qualquer outra área, eu quero é que eles sejam felizes”, escreve Pedro.

“Depois das audições de piano e bateria, esta semana tem sido de muita choradeira. Mas são lágrimas de felicidade. Ser pai é mesmo a melhor coisa do mundo”, termina o texto.

Pedro Fernandes é pai de Martim, fruto da relação com Rita Fernandes. O casal tem mais um filho em comum, Tomás.

É de relembrar que Pedro Fernandes, de 44 anos, é uma das celebridades a participar no “Hell’s Kitchen Famosos”, da SIC. Juntam-se ao apresentador outras personalidades como Lourenço Ortigão, Diogo Amaral e Pedro Granger.