Filho de Pedro Lima partilha foto em família e recorda o pai: “Estamos juntos”

O filho mais velho de Pedro Lima, João Francisco Lima, partilhou nas redes sociais uma foto com a família reunida e recordou o pai com uma dedicatória.

Meses depois da morte do ator, o filho mais velho revelou no Instagram uma foto com os quatro irmãos, Emma, Mia, Max e Clara, e com a madrasta Anna Westerlund, destacando a família unida e, ainda, uma homenagem emotiva para o pai.

“De: Casa. Estamos juntos. Amamos-te muito. Não estás sozinho”, pode ler-se na publicação.

Recorde-se que João Francisco Lima tatuou, recentemente, uma imagem de Pedro Lima na zona das costelas.

O ator morreu em junho na praia do Abano, no Guincho.