Filho de Pizzi diagnosticado com meningite

Pizzi e a companheira, Maria Luís Barros, atravessam um período bastante delicado depois de o filho, Afonso, ter sido diagnosticado com meningite.

A notícia foi avançada pelo craque português através do seu perfil de Instagram esta quarta-feira, 18 de janeiro. “Estamos em casa! Fomos de uma crise de enxaquecas e vómitos para suspeita de meningite num quarto isolado nos cuidados intensivos”, começou por escrever.

“Não vos sei dizer o que senti durante estas horas. Sinceramente, acho que ainda não assimilei todas as emoções que passaram por mim desde que entramos naquele quarto e me disseram que o Afonso tinha uma infeção à volta do cérebro”, começou por desabafar.

“Desmanchei-me, sozinha no quarto com o Afonso, mal o médico saiu porta fora. Vi o medo na cara dele, a tentar não chorar e a dizer-me ‘mãe limpa a cara, o doutor vem aí e vai-te ver a chorar’, como conseguimos lidar com isto numa situação de desespero? Tentei recompor-me, por ele, com o pai ao nosso lado, o nosso poço de equilíbrio, tudo ficou mais fácil de gerir”, continuou.

“Após o resultado da punção lombar tivemos, felizmente, o diagnóstico de Meningite Viral por Enterovirus. Respiramos de alívio depois de percebermos que era o melhor que nos podiam dizer perante o caso”, acrescentou.

Maria Luís Barros elogiou a coragem do filho: “O Afonso foi um valente e rapidamente reagiu de forma positiva já fora dos cuidados intensivos. Foi o maior susto que alguma vez tivemos”.

A mulher do futebolista aproveitou para deixar um agradecimento: “Não posso deixar de agradecer a quem nos acompanhou no hospital, toda a gente foi de uma sensibilidade e empatia gigantes, agradecer a todos que de alguma forma estiveram lá para nós e nos encheram de energia positiva e aos nossos vizinhos incríveis que nos receberam da melhor maneira. Valeu-nos um grande susto mas ficou tudo bem”.