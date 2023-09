Filho de Rita Ferro Rodrigues está crescido. Eduardo vai para o oitavo ano

A apresentadora Rita Ferro Rodrigues partilhou uma fotografia com o filho. Eduardo, fruto do relacionamento com Ruben Vieira, já vai para o oitavo ano.

Eduardo, filho de Rita Ferro Rodrigues e Ruben Vieira, já vai para o oitavo ano. Nas redes sociais, a apresentadora fez um desabafo e pediu para “abrandar a ampulheta”.

“O autor da famosa expressão quando se sentia aflito ‘que Deus nos sacuda’ era assim um porta chaves e já vai para o oitavo ano. Oitavo ano. Mandem lá tirar velocidade ao tempo. Mais devagar, queremos um pouco mais devagar”, escreveu.

Recorde-se que a apresentadora e o companheiro, Ruben Vieira, decidiram não mostrar a cara do filho Eduardo até à maioridade. Nas redes sociais, explicaram o porquê: “Já para antecipar críticas, sim o Duda será protegido enquanto for menor, assim foi com todos os outros. Nada contra quem mostra os filhos, esta é apenas a nossa decisão”, referiu, aquando da partilha de um retrato em família.