Filho de Rita Pereira ao rubro com “Dança com as Estrelas”

O filho de Rita Pereira, Lonô, assistiu ao programa da TVI “Dança Com As Estrelas”, apresentado pela atriz.

Estreou mais uma edição do “Dança com as Estrelas”, este domingo, e Guillaume Lalung revelou que o concurso de talentos que põe as figuras públicas a dançar foi acompanhado por Lonô, de um ano.

Na conta de Instagram, o companheiro de Rita Pereira e pai de Lonô, partilhou um vídeo do bebé a vibrar ao ver a mãe na televisão. .

A carregar vídeo…

Recorde-se que, antes da estreia do programa da TVI, Rita Pereira explicou que não estava ansiosa, porque tem ao seu lado um miúdo de quem gosta cada vez mais: Pedro Teixeira.

