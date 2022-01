Filho de Rita Pereira deixa familiares em lágrimas

Rita Pereira fez questão de assinalar o 93.º aniversário do seu avô publicamente com uma fotografia ao lado do filho, Lonô.

A atriz e apresentadora da TVI partilhou com os seguidores a forma ternurenta como o seu avô pegou no pequeno Lonô ao colo e disse que este tinha sido o melhor presente que podia ter recebido.

“Hoje o meu avozinho querido faz 93 anos. Disse que o bisneto ali, ao colo dele, foi o melhor presente que lhe podiam ter dado (família toda a chorar de sorriso nos lábios, claro)”, escreveu Rita Pereira no Instagram.

https://www.instagram.com/p/B6GAkQZgEG_/

Recorde-se que o pequeno Lonô, de quase um ano, é fruto do relacionamento amoroso entre a intérprete e o produtor de eventos e jogador de basquetebol francês Guillaume Lalung.

LEIA TAMBÉM: