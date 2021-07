Filho de Rita Pereira reencontra-se com o irmão mais velho

Depois de vários meses sem se verem, o filho de Rita Pereira, Lonô, reencontrou-se com o irmão, Luan.

Guillaume Lalung partilhou, no perfil da rede social Instagram, um vídeo do filho, de dois anos, com o irmão que está em Portugal depois de vários meses em França sem viajar devido à pandemia de covid-19.

Na publicação, Lonô mostrou-se entusiasmado e feliz após ser surpreendido com a chegada de Luan. “Meus amores. Os Lalung estão completos”, escreveu o produtor de eventos e empresário.

Lonô é o filho em comum de Rita Pereira e Guillaume Lalung. O produtor francês tem um filho mais velho, Luan, de uma relação terminada, que reside, atualmente, em Nice, França, com a mãe.