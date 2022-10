Filho de Rita Pereira rouba as botas à mãe

Rita Pereira mostrou, esta quinta-feira, 27 de outubro, o filho, Lonô, com as botas a andar no quarto de hotel depois de ter aterrado no avião.

A intérprete partilhou, no perfil de Instagram, um vídeo em que aparece o filho a andar com umas botas azuis de cano alto na noite desta quinta-feira, depois de uma viagem de avião.

“Fui assaltada”, escreveu, em jeito de brincadeira, a artista.

A atriz faz uma referência a Carina Caldeira, que tem uma marca de botas “glitter”.

Lonô é fruto da relação amorosa entre Rita Pereira e o produtor francês de eventos Guillaume Lalung.

Recentemente, a atriz mostrou-se triste com a operação a que seu cão foi sujeito. “Vão ser dois meses de recuperação. É o primeiro dia do pós-operatório. Não vai ser fácil a logística de 20 comprimidos por dia. Mas ele está bem”, contou a intérprete da TVI.