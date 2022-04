Filho de Vin Diesel vai estrear-se no filme “Velocidade Furiosa 9”

Vincent Sinclair, o filho de Vin Diesel, vai estrear-se como ator no filme “Velocidade Furiosa 9”.

O filho do ator está prestes a seguir as pisadas do pai. Vincent Sinclair irá integrar o elenco da saga e interpretar a personagem de Vin Diesel, “Dominic Toretto”, mas numa versão passada em criança, em cenas de “flashback”, de acordo com o site TMZ.

De acordo com a mesma publicação, o filho do ator irá receber 1005 dólares por dia, cerca de mais de 800 euros.

Além de Vincent Sinclai, Vin Diesel é ainda pai de Hania Riley Sinclair, de 12 anos, e Pauline Sinclair, de seis, do relacionamento com Paloma Jimenez.

De recordar que já houve uma outra cena de “flashback” com o ator no filme “Velocidade Furiosa 7”, mas interpretado por Alex McGee.

Vin Diesel é um dos protagonistas da saga “Velocidade Furiosa”, juntando-se ainda a Michelle Rodriguez, Tyrese Gibson, Chris “Ludacris” Bridges e Jordana Brewster.

Depois dos adiamentos da estreia devido à pandemia de covid-19, “Velocidade Furiosa 9” será lançado nos cinemas em junho deste ano.