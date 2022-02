Filho de Kapinha e Mafalda Teixeira recebe presente especial da polícia

Kapinha fez questão de assinalar publicamente, esta sexta-feira, o aniversário do seu filho, Gabriel, no dia em que este completou seis anos.

Em casa de Mafalda Teixeira e Kapinha, o dia de ontem foi cheio de festa e emoção. É que o único filho do casal fez anos e até recebeu um presente por parte da esquadra da Polícia de Segurança Pública de Telheiras.

“Uma das melhores surpresas no dia do aniversário do Gabriel”, começou por afirmar Kapinha na legenda de um vídeo que captou do momento da surpresa e partilhou no Instagram.

O cantor agradeceu aos agentes da PSP por terem tornado o aniversário do seu filho tão especial, numa altura em que o país vive em estado de emergência por causa da pandemia da Covid-19.

“Muito obrigado aos agentes da esquadra de Telheiras, que tão estoicamente nos protegem e nos mantêm seguros todos os dias e tão amavelmente fizeram com que o dia do sexto aniversário do nosso filho, tenha sido tão especial”.