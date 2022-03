Filho mais novo de Carolina Deslandes dá os primeiros passos

Carolina Deslandes está feliz com os primeiros passos do seu filho mais novo, Guilherme. Por isso, a cantora fez questão de partilhar esta nova etapa com os fãs.

A artista tem por hábito utilizar o perfil de Instagram para dividir com o público novidades sobre o trabalho e a vida pessoal. Desta vez não foi excepção, a intérprete divulgou um vídeo do momento em que Guilherme dá uns “passinhos”.

“Pinguinho de chuva quase a andar”, escreveu Carolina Deslandes, visivelmente orgulhosa. Nas imagens, a cantora aparece a abraçar o filho mais novo que corre para os braços da mãe.

Além de Guilherme, a cantora também é mãe de Santiago e Benjamin. Os três filhos são fruto do relacionamento amoroso com o músico Diogo Clemente.

