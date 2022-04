Filho mais velho de Pedro Lima lembra o pai e sensibiliza pessoas para a saúde mental

João Lima, filho mais velho de Pedro Lima, sensibilizou as pessoas para as doenças mentais como a ansiedade, depressão e demência.

O primogénito do ator partilhou, no Instagram, uma mensagem de alerta com os seguidores sobre as doenças de saúde mental, depois de se informar junto de um amigo que é médico psiquiatra. Recorde-se que Pedro Lima, que morreu na praia do Abano, no Guincho, aos 49 anos, sofria de depressão.

“Depressão. Ansiedade. Demência. São palavras, não mordem, podemos dizê-las. Mas são também doenças, e estas sim magoam, destroem, matam. Não são fraqueza ou personalidade. Temos de as reconhecer para as combater. Sem estigmas, sem vergonhas e sem tabus”, apelou.

“As mensagens serão simples e curtas, mas espero que façam a diferença. A depressão na sociedade. Está previsto que no ano de 2030 as Perturbações Depressivas passem a ser a primeira causa de carga de doença a nível mundial, sendo que já o são nos países desenvolvidos, segundo estudo da OMS”, acrescentou.

Além de João Lima, fruto da relação terminada com Patrícia Piloto, Pedro Lima também era pai de Emma, Mia, Max e Clara, que nasceram durante o relacionamento com Anna Westerlund.