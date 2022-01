Filho mais velho de Pedro Lima: “Perdi o meu melhor amigo”

View this post on Instagram

E agora? Onde está a minha dupla do vôlei? O meu companheiro da bola? Quem me vai ver jogar? Quem vai entrar comigo na água? Quem também vai dar “o litro” por vitórias a feijões? De onde virão as histórias, as referências? Ensinaste-me a desfrutar da viagem. Mal sabia que seria tão curta. Trago-te comigo no sorriso, no olhar, no jeito, no abraço. Perdi o meu melhor amigo. Agora o estúpido sou só eu…♥️