Filho mais velho de Diogo Amaral já anda de bicicleta

Diogo Amaral revelou estar “orgulhoso” do filho mais velho, Mateus, que já sabe andar de bicicleta.

O ator, de 39 anos, partilhou nas redes sociais, esta quinta-feira, 8 de abril, que o filho mais velho “perdeu o medo” e já anda de bicicleta sem rodas.

“‘Pai, só vou parar quando deixarem de existir pessoas no planeta.’ Frase do Mateus no dia que perdeu o medo de andar de bicicleta. Acho que quer dizer que não queria parar de andar”, pode ler-se na fotografia que publicou no Instagram e na qual surge em cima da bicicleta de Mateus, de seis anos.

“Na fotografia pode ver-se um pai orgulhoso a fazer figuras ridículas para o seu filho fotografar”, acrescentou ainda.

Mateus, de seis anos, nasceu do relacionamento amoroso terminado entre Diogo Amaral e Vera Kolodzig. O ator tem outro filho, Oliver, da relação também terminada com Jéssica Athayde.