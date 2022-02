Filho de Pedro Lima faz tatuagem em homenagem ao pai

João Francisco Lima quis imortalizar o ator no corpo e tatuou um sufista. O filho de Pedro Lima justificou o desenho e os seguidores aplaudiram.

Para nunca esquecer: João Francisco Lima, filho do malogrado ator da TVI, tatuou um desenho de Pedro Lima no corpo, no qual o intérprete, que morreu no início do verão na Praia do Abano, em Cascais, aparece recordado com a sua grande paixão: o surf.

“Para que possamos continuar a correr juntos para o mar”, escreveu João Francisco Lima no perfil de Instagram.



“Muito obrigado @roseprophet por teres conseguido tão bem representar o poder desta imagem!”, acrescentou o filho de Pedro Lima.

As centenas de seguidores do jovem praticante de râguebi aplaudiram, nas redes sociais, a iniciativa de João Francisco Lima.

Recorde-se que Portugal acordou em choque no dia 20 de junho deste ano, quando os canais de televisão começaram a noticiar o desaparecimento do ator da TVI no mar. O corpo viria a ser encontrado e as cerimónias fúnebres decorreram alguns dias depois, no Hipódromo de Cascais.