Filho recém-nascido de Pedro Barroso já teve alta: “Pequeno guerreiro”

Pedro Barroso revelou, esta terça-feira, 24 de maio, que o filho recém-nascido, Santiago, já teve alta hospitalar depois de ter ficado internado por ter nascido de forma prematura.

O ator, de 36 anos, tem partilhado a primeira aventura como pai. Desde que o filho nasceu, o artista dividiu vários momentos com os seguidores e, desta vez, mostrou a saída do bebé do hospital.

“Vamos para casa!” escreveu o intérprete no InstaStories, ferramenta do Instagram. “Santy, o pequeno guerreiro”, elogiou Pedro Barroso num outro vídeo que partilhou de seguida.

Esta quarta-feira de manhã, o ator publicou um vídeo em que aparece com o filho, Santiago, nos seus braços: “Manhã!”