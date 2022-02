Filhos surpreendem Dolores Aveiro pela manhã em dia de aniversário

A matriarca do clã Aveiro celebra esta terça-feira mais um aniversário e os filhos prepararam-lhe uma surpresa logo no início do dia.

Cheia de mimos. Foi assim que acordou esta manhã a mãe de Cristiano Ronaldo, Elma, Katia e Hugo Aveiro.

Os quatro filhos deram-lhe os parabéns por mais um aniversário, neste caso o 65.º, logo pela manhã e ofereceram-lhe muitos presentes, que Dolores Aveiro exibiu no perfil de Instagram.

https://www.instagram.com/p/B6vHk2fj18B/