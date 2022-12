Filipa Areosa declara-se a Sara Matos: “Das mulheres mais fortes que conheço”

Dias depois do aniversário de Sara Matos, Filipa Areosa recorreu às redes sociais para fazer uma declaração de amor à amiga.

A intérprete partilhou, no perfil da rede social Instagram, uma fotografia em que surge ao lado de Sara Matos e agradeceu à amiga. “Sei que já venho tarde, mas não estou a fugir à minha regra”, começou por escrever, em tom de brincadeira.

“Apeteceu-me agradecer (talvez porque as hormonas estão ao rubro) à Luísa e ao Paulo por terem trazido ao mundo a minha amiga. Um ser cada vez mais especial para mim. A melhor ouvinte. Das mulheres mais fortes e determinadas que conheço”, prosseguiu.

A intérprete continuou com os elogios à amiga: “A que procura conhecer-se cada vez mais e a que dá o seu melhor todos os dias. A que fez de mim a madrinha do bebé mais rechonchudo e com as melhores bochechas para dar beijinhos de sempre!”

“E a que vai continuar a acompanhar-me e à minha família para o resto dos meus dias. Noutra vida meditámos juntas e agora continuamos juntas no caminho da luz. Que venham mais 33 e mais 33! Velhinhas, com muitos netos”, rematou.