Filipa Areosa: “Estou grata a tudo o que recebi deste ser durante este último ano”

Filipa Areosa mostrou-se, esta sexta-feira, 27 de janeiro, rendida à cadela Tora. A atriz confessou que não sabia que era possível amar tanto um animal.

A intérprete celebrou o primeiro ano que viveu com a sua cadela. No perfil de Instagram, a artista admitiu que está “grata” por tudo que recebeu do animal de estimação.

“Um ano deste amor que não acaba. Estou grata a tudo o que recebi deste ser durante este último ano”, escreveu.

“Não sabia que era possível amar assim um animal de perto. Que venham muitos mais minha Tora magrela mimosa”, rematou.

A atriz está a viver a primeira gravidez. Até ao momento, Filipa Areosa ainda não revelou o sexo do bebé, nem a identidade do companheiro e pai da criança. Sabe-se apenas que o namorado da atriz não é português, tal como revelou à RFM nos Globos de Ouro.

Nestes últimos tempos de gravidez, Filipa Areosa contou como se assustou com a segurança do bebé em dois acidentes. “O primeiro foi no IC 19 e foi um camião que bateu e no segundo parti o braço. Resvalámos numa rua, porque tinha estado a chover”, relatou.