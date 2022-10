Filipa Areosa exibe gravidez nos Globos de Ouro

A atriz Filipa Areosa surpreendeu tudo e todos nesta noite ao exibir a primeira gravidez nos Globos de Ouro, da SIC.

Depois do susto com Luciana Abreu, a gala dos Globos de Ouro, da SIC, continua a ser fértil em surpresas: Filipa Areosa apareceu no evento com uma barriguinha proeminente e, ao “Holofote”, confirmou estar grávida de seis meses.

“Estou bem, estou ótima”, disse ao “site” durante a cerimónia. A protagonista da novela da noite da SIC “Por Ti” anunciou ainda que o bebé vai nascer em fevereiro de 2023 e que vai saber o sexo já amanhã, dia 3 de outubro.

Com a identidade do namorado por revelar, Filipa Areosa segue, assim, as pisadas do ex-namorado de longa data, o ator Tiago Teotónio Pereira, que foi pai, pela primeira vez, há meses, da pequena Camila.