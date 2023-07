Filipa Areosa mostra cara do filho em dia especial

Filipa Areosa recorreu às redes sociais para agradecer a “todos pelos parabéns”, através de uma fotografia na qual mostrou, pela primeira vez, a cara do filho.

Foi no dia 4 de fevereiro que a atriz Filipa Areosa deu as boas-vindas ao primeiro filho. A artista tenta, desde então, manter os detalhes da vida pessoal privados.

A identidade do pai do bebé e companheiro de Filipa continua anónima, apesar da atriz já ter partilhado uma fotografia do pai com a criança, durante uma viagem a Munique, na Alemanha.

Ninguém conhecia, até ontem, a cara do rebento. Na sequência do aniversário, Filipa Areosa decidiu partilhar uma fotografia com o filho ao colo, onde agradecia as mensagens de parabéns: “Obrigada a todos pelos parabéns. 33 anos e nunca fui tão completa como agora! Gratidão”, escreveu.

Recorde-se que, apesar da identidade do companheiro ser anónima, Filipa já revelou que este é “meio japonês, meio alemão” e que tem 44 anos.