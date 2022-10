Filipa Areosa partilha nova fotografia da barriga de grávida

Filipa Areosa voltou a encantar os seus seguidores quando, esta quarta-feira, 26 de outubro, partilhou uma nova fotografia da sua “barriguinha” de grávida.

Foi através do InstaStories, ferramenta do Instagram, que a intérprete, de 32 anos, publicou a imagem em que surge a exibir a barriga.

De notar que a atriz revelou a gestação no início do mês durante a gala dos Globos de Ouro, da SIC. Filipa Areosa referiu que está no sexto mês de gravidez e que o pai do bebé não é português.

Recorde-se ainda que a última relação conhecida da artista foi com o também ator Tiago Teotónio Pereira.