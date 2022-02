Filipa Areosa sofre acidente nas férias e leva pontos no pé: “Desmaiei”

Filipa Areosa revelou ter sofrido um acidente durante as férias no Algarve. A atriz teve de levar pontos no pé depois de ter caído um copo de vidro em cima.

A ex-companheira de Tiago Teotónio Pereira dirigiu-se ao hospital para ser tratada após um copo de vidro grosso lhe ter caído em cima do pé. A intérprete viu a ferida e acabou por desmaiar.

“Os vidros cortaram-me o peito do pé, que é uma zona muito sensível, e, de repente, olho, vejo uma poça de sangue e desmaiei. Acabei por levar pontos”, disse a artista em declarações à revista “TV Guia”.