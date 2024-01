Filipa Areosa viaja com a família para o Japão: “Tenho muita sorte”

Nas redes sociais, Filipa Areosa partilhou algumas imagens no Japão, destino eleito para uma viagem em família. É possível ver a zona coberta de neve.

Filipa Areosa é novata no que toca à maternidade, mas a atriz tem-se mostrado fascinada. Desta vez, viajou com o companheiro, de origem asiática, e o filho bebé para o Japão e, através das redes sociais, partilhou alguns registos do momento.

“Tenho muita sorte. Sempre foi o lugar do mundo que eu mais queria visitar. Só não sabia que o iria fazer com o meu companheiro de todas as viagens da vida, pai do nosso Hiro 1/4 japonês”, escreveu.

“Talvez se tivesse vindo mais cedo o desfecho não teria sido o mesmo”, acrescentou. Nas imagens, vê-se a cidade coberta de neve.

Na caixa de comentários, os fãs reagiram à partilha. “Sabes quem é que tem muita sorte, também? Eles. O pai e o Hiro”, “Tão especial, você merece!” e “E estás tão linda! As maiores felicidades e muita saúde para toda a família” são alguns dos exemplos.