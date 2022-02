Filipa Areosa visita o pequeno Manuel e Sara Matos partilha o momento

Filipa Areosa esteve em casa de Sara Matos e Pedro Teixeira para, esta quarta-feira, 3 de novembro, visitar o pequeno Manuel.

A mãe babada do recém-nascido não resistiu à ternura do momento, protagonizado pela amiga e pelo seu filho, e publicou alguns vídeos no InstaStories, ferramenta do Instagram, onde a criança surge ao colo da atriz.

Recorde-se que Manuel, que nasceu a 15 de setembro, é fruto da relação que Sara Matos mantém com Pedro Teixeira. O ator é ainda pai de Maria, de 11 anos, que resultou do seu antigo relacionamento com Cláudia Vieira.