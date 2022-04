Filipa Gomes declara-se ao companheiro em dia especial

Filipa Gomes recorreu, este domingo, 3 de abril, às redes sociais para se declarar ao companheiro, Jorge Trindade, em dia de aniversário.

A chef partilhou uma imagem junto do companheiro e escreveu algumas palavras de carinho.

“Admiro-o com todas as minhas entranhas, tenho um orgulho que não se mede no homem que é e digo com muita vaidade que sou sua namorada”, começou por escrever.

“Não é o maior fã de declarações públicas mas faz anos e eu quero la saber. Parabéns, Jorge Trindade! Não sei como raio me calhaste na sorte mas há 14 anos que a aperto com força contra o peito”, rematou.

Junto há 14 anos, o casal tem dois filhos em comum, Julieta e Viriato.