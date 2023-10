Filipa Gonçalves apoia Miss Portugal transgénero: “Estou do lado dela”

A vitória de Marina Machete como a primeira mulher transgénero a ser eleita Miss Portugal tem dado que falar, mas Filipa Gonçalves não escondeu o apoio à jovem.

Marina Machete, uma mulher transgénero, foi coroada Miss Portugal e irá representar o país no concurso Miss Universo 2023, que irá realizar-se em novembro, em El Salvador, país da América Central.

Nos últimos dias, várias figuras públicas têm acorrido aos mais diversos meios para expressar a opinião acerca da vitória de Marina Manchete. Depois de Joana Amaral Dias ter escrito um artigo de opinião, no qual se mostrava contra a vitória de Marina e Maria Sampaio ter utilizado as redes sociais para referir que “estes concursos continuam a ser super retrógrados”, chega agora a vez de Filipa Gonçalves.

“Com toda a informação que já existe sobre este assunto, parece que a sociedade hoje em dia continua a ter um adjetivo para rotular as pessoas. Acho que isso é errado, é crime, é bullying“, disse, em declarações ao SELFIE.

“Se participou no concurso e se ganhou, é porque legalmente é uma mulher. Não é um transexual. Não é aquilo que algumas pessoas andam para aí a dizer. As pessoas podem ser diferentes, entre aspas, mas devem ser respeitadas. Isto é algo que defendo desde que fui pioneira e consegui fazer com que as leis mudassem”, acrescentou.

“Estou do lado dela”, referiu Filipa Gonçalves à mesma publicação, frisando ainda: “Não é justo o que estão a fazer com a rapariga. Cá para mim, quem a ataca são pessoas mal resolvidas”.