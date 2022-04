Filipa Maló recorda “Cruzamentos” e admite que não volta ao ecrã

Filipa Maló recordou “com carinho” a série “Cruzamentos”, da RTP, mas admitiu que não faz parte dos planos regressar ao pequeno ecrã.

A psicóloga clínica partilhou, no perfil de Instagram, um vídeo antigo de quando integrava o elenco da série “Cruzamentos”. A profissional da saúde admitiu que, apesar de lembrar o projeto com carinho, não deixava o trabalho que exerce.

“Não tenciono voltar à televisão, nem trocava a minha profissão por mais nenhuma. Mas é com carinho que relembro estes momentos. ‘Cruzamentos’ com seis ou sete aninhos”, pode ler-se na publicação do Instagram.

Lembre-se que Filipa Maló integrou o elenco da série “Cruzamentos”, do qual fizeram parte atores como Luísa Cruz, Susana Borges, Almeno Gonçalves, entre outros.