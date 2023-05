Filipa Nascimento alvo de insultos devido a incidente na estrada

Filipa Nascimento foi vítima de insultos devido a um incidente na estrada. Ainda chamou a polícia, mas o casal acabou por fugir.

A manhã desta quarta-feira, 31 de maio, foi agitada para Filipa Nascimento, que achou ter tido um acidente na estrada. Após ter-se envolvido numa discussão, a atriz chamou a polícia, mas o casal acabou por fugir.

Nas redes sociais, a companheira de Duarte Gomes desabafou sobre o momento em que foi insultada.

“Hoje de manhã tive a infelicidade de me cruzar com um casal que estava a estacionar o seu carro. O carro já estava dentro do lugar (dentro das linhas do chão) mas o senhor quis estacionar melhor e resolveu sair com a parte da frente do carro para a estrada. Segundos antes do senhor sair com o carro para a estrada para depois voltar a colocar dentro do lugar, eu decidi passar. Alguns podem alegar que devemos esperar, eu posso alegar que a estrada estava 95% livre e por isso passei”, começou por explicar.

Tendo em conta a situação, o primeiro reflexo de Filipa foi “guinar [o carro] para a esquerda”: “Subi o passeio e o barulho foi tão grande que acreditei mesmo que tínhamos batido. Nunca estive envolvida em nada do género antes. Parei logo de seguida, coloquei quatro piscas e fui em direção ao senhor para falarmos e na minha ingenuidade achava que íamos chegar a um entendimento, pois pensava que tínhamos batido, mas não foi assim”.

“Apanhei um senhor incrivelmente mal formado, mal educado com uma capacidade de argumentação abaixo do zero. Só soube gritar comigo, chamar nomes muito feios e dizer: ‘mas viu o que fez?’, ‘para passar subiu o passeio!’, ‘estúpida’, ‘burra’… e a lista continua”.

“Quem me conhece sabe perfeitamente que expludo facilmente, mas consegui aguentar-me e tentar explicar ao senhor que não subi passei para passar, pois nem faria sentido, porque mesmo subindo não teria espaço para passar (sim, porque o senhor que tinha o carro no meio da estrada porque foi assim que ficou quando saiu do lugar, diz que já estava assim quando passei), tentei explicar o que tinha acontecido, mas sem sucesso”.

“O que não esperava é que do lugar do pendura saísse uma senhora nada educada com zero de classe igual ou pior que o senhor, que com as costas quentes, sempre protegida pela porta, mandava umas larachas como ‘és mesmo otária sua burra’. Isto tudo aos gritos”.

Perante os insultos, Filipa Nascimento achou que a melhor atitude seria chamar as autoridades: “Foi nesse momento que percebi que o estrondo que ouvi foi apenas o som da jante e do pára-choques do meu carro a subir o passeio. Enquanto falava com o polícia o casal ignorou-me e pôs-se a andar”.