Filipa Nascimento aproveita dias no Algarve e posa na piscina

Filipa Nascimento está a gozar uns dias no sul do país. A atriz partilhou alguns registos a posar na piscina e colheu elogios.

O Algarve é um destino famoso dos portugueses quando chega o verão. Ana Rita Clara e Júlia Pinheiro são algumas das celebridades a aproveitar o sul do país. Filipa Nascimento parece ter escolhido o mesmo local.

Por Lagos, com o companheiro e a filha, a atriz está a aproveitar as altas temperaturas que se têm feito sentir no sul.

Nas redes sociais, Filipa partilhou alguns registos dos momentos no Algarve e posou na piscina. “A calma antes da tempestade”, lê-se na legenda.

Na caixa de comentários, vários comentários foram tecidos à atriz e desejos de umas boas férias. “Boas férias para ti, para o Duarte e para a vossa filha”, “Lindos” e “No ano passado estavas no mesmo sítio, mas com a Amélia na barriga” foram alguns dos comentários.