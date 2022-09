Filipa Nascimento celebra data especial e declara-se ao marido

Filipa Nascimento e Duarte Gomes celebram um ano de casamento, este domingo, 4 de setembro, data que a atriz não conseguiu deixar passar em branco.

A intérprete, de 26 anos, recorreu ao seu perfil de Instagram para celebrar o aniversário de casamento e ainda se declarou ao marido.

“Há um ano casei-me com o homem da minha vida”, garantiu Filipa Nascimento.

Após a publicação da artista foram várias as mensagens com votos de felicidade deixadas na caixa de comentários. “Que linda…. As maiores felicidades” ou Muitos parabéns e continuação de muitas felicidades! Beijinhos”, são alguns exemplos das palavras escritas pelos internautas.

Recorde-se que o casal de atores está à espera da primeira filha.