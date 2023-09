Filipa Nascimento comemora primeiro aniversário da filha

Amélia, a filha dos atores Filipa Nascimento e Duarte Gomes, comemora o seu primeiro ano esta sexta-feira, dia 15, e a mãe fez a festa.

Esta sexta-feira, dia 15 de setembro, Filipa Nascimento está a celebrar uma data duplamente importante: o primeiro aniversário da filha Amélia e o marco de um ano desde que foi mãe pela primeira vez.

Nas redes sociais, a atriz assinalou o dia com fotografias da menina e deixou uma mensagem emocionada.

“Há um ano, estava desejosa de te conhecer, entre alguns susteres de respiração. Ninguém nos prepara para o papel da nossa vida, mas a viagem é bem melhor assim. Parabéns, amor da minha vida! Onde será que o tamanho deste amor vai parar?”, escreveu.

Amélia é fruto do casamento de Filipa Nascimento com Duarte Gomes. O ator participou, recentemente, num filme norte-americano, que já estreou em Portugal, no qual protagoniza “Lucas”, o dono de um mercado que vai interagir com a personagem principal, a quem mostra o melhor da comida de Lisboa, Sintra e Cascais.