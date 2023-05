Filipa Nascimento de férias nas Maurícias: “Estou maravilhada com esta ilha”

A atriz Filipa Nascimento viajou para as Maurícias e tem partilhado alguns momentos das férias com os seguidores nas redes sociais.

“O nosso jardim nos próximos dias”, partilhou Filipa Nascimento aquando da chegada às Maurícias.

A atriz tem partilhado vários momentos nas redes sociais e confessou estar “maravilhada” com a ilha: “Estou maravilhada com esta ilha e como pessoal deste hotel! Todos genuinamente simpáticos, prestáveis, felizes e o plus de adorarem crianças. Já para não falar nas imagens que sem perder tempo, carrego no botão para tirar a fotografia fica sempre lindo de morrer”.

Recorde-se que no passado dia 14 de maio a atriz declarou-se no dia de aniversário ao companheiro, o ator Duarte Gomes: “O homem da nossa família hoje está de parabéns! Já não queremos viver sem ti”, escreveu na legenda da publicação.