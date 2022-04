Filipa Nascimento desabafa sobre os desafios da gravidez

Filipa Nascimento está a viver a primeira gravidez e, apesar de afirmar que “está a ser incrível”, atriz desabafou sobre alguns desafios desta aventura.

A intérprete partilhou, no perfil de Instagram, uma imagem em que surge com borbulhas, um sintoma desta primeira gestação, revelando que “nem tudo é um de rosas”.

“Esta foto foi tirada há umas semanas. Estou a amar estar grávida, está a ser incrível, no entanto, gostava de partilhar com vocês que nem tudo é um mar de rosas… Oiço muitas mulheres a partilhar os seus sintomas, dos mais aos menos comuns. A mim calhou-me as borbulhas”, começou por dizer.

“Nunca as tive, nem na adolescência e tenho que admitir que me tem custado partilhar a vida com elas. Mas habituei-me e agora fazem-me lembrar todos os dias que sou a mulher mais sortuda por construir a família com que sempre sonhei!” assumiu.

A artista admitiu que quis partilhar este desabafo com os seguidores para mostrar que existe uma parte “menos falada” da gravidez que merece destaque. “Quis partilhar este desabafo com vocês, porque acho importante mostrarmos não só a parte bela da gestação, mas também a parte menos falada e que nos pode deixar menos confiantes“, rematou.

Recorde-se que o filho que Filipa Nascimento está à espera é fruto da relação que mantém com o também ator Duarte Gomes.