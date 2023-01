Filipa Nascimento está de regresso aos treinos

Quatro meses após ter sido mãe, Filipa Nascimento recorreu às redes sociais para mostrar o regresso aos treinos.

A atriz, de 27 anos, mostrou-se de cara lavada e roupa desportiva para assinalar o regresso a esta rotina. “Sem maquilhagem, sem força no abdominal para parecer ter aquilo que, neste momento, não tenho, sem esconder nada”, começou por dizer.

“Esta sou eu com muito poucas horas de sono, a sentir-me acabada depois do meu primeiro treino após quase quatro meses depois de ser mãe. Custa levantar da cama depois da noite mal dormida, mas custa muito mais não cuidarmos de nós e não voltarmos a ser aquilo que queremos ser”, acrescentou.

“Não sou a mesma Filipa que era antes de estar grávida da Amélia, na verdade também não quero ser, mas estou a trabalhar para ser uma versão ainda melhor do que era. Estou a aprender a gostar do meu novo corpo e sempre que olho ao espelho e me custa a acreditar, lembro-me que o meu corpo me deu a bebé mais linda e inacreditável do mundo!” prosseguiu.

“É um clichê gigante, mas se não se sentem bem, levantem o rabiosque da cama/sofá e façam o que ninguém pode fazer por vocês, no final vai saber muito bem! Estamos juntas. Desculpem a foto toda torta, mas já não me aguentava das canetas”, rematou.

Recorde-se que Amélia é fruto da relação amorosa que Filipa Nascimento mantém com o também ator Duarte Gomes.