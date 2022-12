Filipa Nascimento mostra imagens do dia do parto

A atriz da SIC Filipa Nascimento partilhou com os seguidores algumas das imagens do dia do parto da bebé, fruto do casamento com Duarte Gomes.

Numa das mais recentes publicações da intérprete que dá vida a “Mel” na novela da SIC “Lua de Mel”, Filipa Nascimento mostra-se nos últimos exames, já na marquesa e nos primeiros momentos com a bebé Amélia.

Numa publicação intitulada “lost files” (“ficheiros perdidos”) é ainda possível ver o marido, Duarte Gomes, a captar com uma máquina fotográfica todos os momentos importantes.

A partilha das imagens no perfil de Instagram de Filipa Nascimento foi aplaudida por diversos atores, entre eles Marta Faial e Bruno Cabrerizo.