Filipa Nascimento sobre namoro com Duarte Gomes: “Quero constituir família”

Filipa Nascimento revelou que quer constituir família no futuro. A atriz tem a certeza que deseja que isto aconteça com o namorado, o ator Duarte Gomes.

A atriz, que integra o elenco da novela “Amor Amor”, foi surpreendida com uma mensagem repleta de carinho e elogios por parte do companheiro, durante a sua entrevista no programa “Júlia”.

Em resposta, a profissional da SIC afirmou: “É para ficar, este eu já não largo. Quero constituir família e sei que é o com o Duarte”.

Lembre-se que os dois namoram há dois anos. A dupla de atores já vive na mesma casa desde fevereiro do ano passado.