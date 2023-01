Filipa Nascimento: “Ter asma não é impedimento para treinar”

Filipa Nascimento alertou, esta quarta-feira, 18 de janeiro, os seguidores de que ter asma não é uma desculpa para não treinar e deu o seu exemplo.

A atriz, de 27 anos, regressou aos treinos depois de ter sido mãe pela primeira vez, fruto do relacionamento com Duarte Gomes. A intérprete sofre de asma e, por isso, anda sempre com o inalador.

“Só para relembrar quem me segue que ter asma não é impedimento para treinar”, começou por desabafar, no InstaStories, ferramenta do Instagram.

“É fácil culparmos a asma para a inexistência de atividade física, como eu já fiz, mas ando com a minha melhor amiga atrás e tudo é possível”, afirmou.