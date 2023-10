Filipa Nascimento volta a dar oportunidade ao seu cabelo natural

Nas redes sociais, Filipa Nascimento mostrou-se com cabelo encaracolado e revelou querer voltar ao seu cabelo natural.

Filipa Nascimento tomou uma decisão e partilhou nas redes sociais. “Há uns meses, decidi que ia voltar a dar uma oportunidade ao meu cabelo natural”, começou por escrever como legenda de uma fotografia, na qual surge de cabelo encaracolado.

“Decidi que ia tentar não manipulá-lo no meu dia-a-dia, pelo menos, o máximo que conseguisse. Isto surgiu por várias razões. Por ter saudades do meu cabelo encaracolado que já não estava tão encaracolado pela quantidade de ferramentas que usava para o arranjar. Por querer servir de exemplo para a minha filha que tem um cabelo encaracolado lindo e querer que goste dele tal e qual como é e por saber que existe sempre alguém com caracóis que decide camuflar o seu cabelo e alisar, seja qual for a razão”, contou.

“Aposto que conhecem inúmeras pessoas a fazerem-no e se inspirar um de vocês a aceitar o seu cabelo natural e arrasar nele, fico muito feliz! Coincidentemente, apareceu-me um projeto e a ideia era usar o meu cabelo encaracolado para dar vida ao personagem”, revelou.

Por fim, deixou um desabafo. “Para alguns pode vir a parecer fútil, mas para mim e para muitos não é, visto que ainda há muita gente que se esconde atrás de um cabelo que não é seu para se sentir melhor na sua própria pele e eu quero tentar mostrar-vos e mostrar a mim mesma que um cabelo encaracolado é lindo e torna-nos muito mais poderosos. Quem me dera ter tido alguém a mostrar que um cabelo assim também é bonito quando era adolescente”.