Filipa Torrinha Nunes vive novo amor ao lado do ator João Lamoza

Filipa Torrinha Nunes está a viver um novo amor ao lado do ator João Lamoza. Os dois surgiram juntos no Rock in Rio Lisboa, no Parque da Bela Vista.

A psicóloga e o ator assumiram o novo relacionamento amoroso com uma publicação nas redes sociais. O intérprete mostrou-se apaixonado pela também comentadora do programa “Alô Portugal” (SIC).

“Faço-me acompanhar por uma mulher incrível, inteligente, sensível, de sorriso fácil e fascinante. Baila como o Eduardo mãos de tesoura e canta como a Maria Leal”, começou por escrever.

“Tem o meu sentido de humor e deu-me sentido ao amor. Não é de feitio simples nem de sentimentos complexos. É pura no meio da sujeira e suja no meio das falsas puritanas. É a minha a pessoa, a que me escolheu e deixou-me estar à altura da responsabilidade”, acrescentou o intérprete que integrou a série “Morangos com Açúcar” (TVI).

Antes de assumir o namoro com João Lamoza, Filipa Torrinha Nunes manteve uma relação amorosa com o ator Luís Lourenço. Na altura, a psicóloga assegurou que, apesar da separação, os dois permaneceram amigos.