Filomena Cautela confessa estar rendida “a todos o cantos” dos Açores

Filomena Cautela confessou, esta segunda-feira, 9 agosto, estar rendida à ilha de São Miguel, nos Açores, num balanço que fez das suas férias.

A apresentadora do “Programa Cautelar”, da RTP1, fez as malas e viajou até à ilha açoriana para usufruir de um período de descanso, longe da rotina. Desde que aterrou, a comunicadora está agradada com São Miguel.

“Como não amar aquela ilha onde mal se aterra já se ganhou uma hora de vida?” começou por questionar, explicando de seguida que não se trata de uma ode às pessoas daquela ilha.

“Não é uma ode aos micaelenses porque não tenho esse talento nem os conheço a todos, mas caramba, que terra de gente boa, que dádiva de seja quem for este mar tão denso e esta floresta tão florida por todos os cantos. O pasto e o milho excessivos roubam ali muitos milagres que ainda se encontram se soubermos onde procurar, mas sobre isso, vou ler mais e falar mais tarde”, prosseguiu.

De seguida, Filomena Cautela fez questão de deixar um agradecimento: “Obrigada ao Santa, à Manuela, à Carolina, ao Paulo, à Debbie, à Kiks, à Beatriz e ao Jonhy, à Sandrinha e ao João. Faladura sem esse sotaque é só mais tristonho”.